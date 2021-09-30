ПАРЄ підтримала створення органу ЄС щодо ситуації в Білорусі

Як проголосували депутати ПАРЄ:

58 проголосували "За";

15 проголосували "Проти";

8 утрималися.

Ця термінова резолюція була ухвалена з огляду на міграційну кризу на кордонах Литви, Польщі та Латвії з Білоруссю. Режим Олександра Лукашенка штучно створює наплив нелегальних мігрантів з близькосхідних країн.

У своїй резолюції ПАРЄ закликає білоруський режим припинити використання мігрантів у власних цілях, нести повну відповідальність за громадян третіх країн, які перебувають на території Білорусі, а також співпрацювати з Литвою, Латвією, Польщею та Євросоюзом щодо вирішення міграційної кризи.

Водночас ПАРЄ закликає Євросоюз надати термінову фінансову та технічну допомогу для захисту мігрантів та біженців, а також створити ефективні механізми підтримки Литви, Латвії та Польщі.

"Асамблея пропонує створити в рамках Ради Європи постійну групу чи орган щодо ситуації з правами людини в Білорусі, одним із завдань якого буде моніторинг стану мігрантів, біженців і шукачів притулку з Білорусі", - йдеться у резолюції ПАРЄ.