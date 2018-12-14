ПАСЕ планирует провести дебаты об агрессии России против Украины в Азовском море

Фото: Заседание ПАСЕ (assembly.coe.int)

Дебаты могут пройдут в январе 2019 года

Заявку на срочные дебаты на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности" подписали 59 делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя украинской делегации, вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева в Facebook.

Арьев отметил, что окончательное решение по дебатам будет принято согласно процедуре на бюро ПАСЕ прямо перед открытием январской сессии.

"Но подготовка уже идет и, очевидно, после откровенного нападения РФ на украинские корабли, терпение лопнуло даже у многих, кто относился к России благосклонно. Они тоже подписали заявку. Итак, готовимся к январю", - добавил он.

Напомним, 13 декабря Саммит Европейского Союза принял требование к России относительно немедленного освобождения военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко 13 декабря во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом отметил, что в рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО.