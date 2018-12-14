ПАРЄ планує провести дебати щодо агресії Росії проти України в Азовському морі

Фото: Засідання ПАРЄ (assembly.coe.int)

Дебати можуть відбудуються у січні 2019 року

Заявку на термінові дебати на тему "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу і загроза європейській безпеці" підписали 59 делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника української делегації, віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва у Facebook.

Ар'єв зазначив, що остаточне рішення щодо дебатів буде ухвалене, згідно процедури, на бюро ПАРЄ прямо перед відкриттям січневої сесії.

"Але підготовка вже йде і, вочевидь, після неприхованого нападу РФ на українські кораблі, терпець урвався навіть в багатьох, хто ставився до Росії прихильно. Вони теж підписали заявку. Отже, готуємося до січня", - додав він.

Нагадаємо, 13 грудня Саміт Європейського Союзу ухвалив вимогу до Росії щодо негайного звільнення військовополонених українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Президент України Петро Порошенко 13 грудня під час спільного брифінгу з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом сказав, що у рамках застосування санкцій за агресію в Азовському морі російським суднам можуть заборонити заходити в порти США і країн НАТО.