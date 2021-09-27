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ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Автор: Артем Горовенко

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила список украинских кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человек. Украина должна провести новый конкурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко.

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека… Теперь украинским властям надо проводить новый конкурс", - отметил он.

Напомним, до этого комитет по выборам судей ЕСПЧ не поддержал ни одного кандидата, которых предложила Украина. Украинская сторона предлагала на должность судьи ЕСПЧ трех человек.

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