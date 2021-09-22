Комитет ЕСПЧ рекомендует отклонить предложенных Украиной кандидатов в судьи

Комитет по выборам судей Европейского суда по правам человека не поддержал ни одного кандидата, которых предложила Украина. Украинская сторона предлагала на должность судьи ЕСПЧ трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключение комитета .

К такому выводу комитет пришел после того, как провел собеседование со всеми кандидатами. Собеседование состоялось 16 сентября 2021 года.

"Комитет рекомендует ПАСЕ отклонить список, поскольку не все кандидаты соответствуют критериям для избрания судьей в ЕСПЧ, и обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов", - говорится в заключении.

Кто был в списке кандидатов: