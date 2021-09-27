RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ПАРЄ відхилила список українських кандидатів на посаду судді ЄСПЛ

Автор: Артем Горовенко

Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила список українських кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людей. Україна повинна провести новий конкурс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка.

"ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини... Тепер українській владі треба проводити новий конкурс", - зазначив він.

Нагадаємо, до цього комітет з виборів суддів ЄСПЛ не підтримав жодного кандидата, яких запропонувала Україна. Українська сторона пропонувала на посаду судді ЄСПЛ трьох осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПАРЄЕСПЧ