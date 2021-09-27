ПАРЄ відхилила список українських кандидатів на посаду судді ЄСПЛ

Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила список українських кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людей. Україна повинна провести новий конкурс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка.
"ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини... Тепер українській владі треба проводити новий конкурс", - зазначив він.
Нагадаємо, до цього комітет з виборів суддів ЄСПЛ не підтримав жодного кандидата, яких запропонувала Україна. Українська сторона пропонувала на посаду судді ЄСПЛ трьох осіб.