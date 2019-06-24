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В ПАСЕ запросили срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе MH17

Новости » Политика    24.06.2019 - 12:38
В ПАСЕ запросили срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе MH17
Фото: заседание ПАСЕ (flickr.com/parliamentaryassembly)

Также был запрос обсудить привлечение России к ответственности за неуплату членских взносов

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предложили провести срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года, а также относительно неуплаты членских взносов российской стороной. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

В пресс-службе сообщили, что поступили два запроса на срочные дебаты. Первой запрошенной темой для срочных дебатов стало: "Положить конец российскому шантажу: просьба к странам-членам привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".

Вторая тема: "Обязательство всех государств обеспечить, чтобы те, кто сбил рейс MH17, предстали перед судом".

В ПАСЕ запросили срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе MH17"Ассамблея примет решение о том, что делать с этими просьбами, когда она утвердит свою окончательную повестку дня сегодня утром", - говорится в сообщении.

Напомним, в Страсбурге в понедельник, 24 июня, открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с РФ и вернуть ее делегацию в ПАСЕ.

РБК-Украина писало, что в среду, 19 июня, JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" - гражданин Украины Леонид Харченко.

В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, которая может вернуть делегацию РФ Украина начнет новую волну давления на Россию, - Климкин
Новости Украины ПАСЕРоссийская ФедерацияМН17
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