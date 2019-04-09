В ПАСЕ отказались менять процедуру применения санкций

Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась менять процедуру применения санкций: в частности, в ПАСЕ меняют текст срочного доклада, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение делегации РФ к работе в ассамблее. Об этом написал депутат Верховной рады Борислав Береза в своем Facebook.

По словам парламентария, с помощью правок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий ПАСЕ.

"Зрада отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректному формулированию регламентных процедур. Теперь с помощью правок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу. Подробности завтра. Просто наберитесь терпения", - отметил он.

Добавим также, нардеп Елена Сотник написала, что в ПАСЕ единогласно поддержали ее поправку, в соответствии с которой любые механизмы по санкциям будут лишь дополнительными.

Напомним, ранее вице-президент юркомитета ПАСЕ Георгий Логвинский заявил, что ПАСЕ 8 апреля приняла решение о внесении в повестку дня ассамблеи вопроса об изменении процедуры применения санкций.

По его словам, речь идет о снятии санкций с России. Логвинский отметил, голосование будет в среду, 10 апреля.

Как писало РБК-Украина, представитель грузинской делегации в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что попытки некоторых стран пойти на уступки России в Совете Европы, снять с российской делегации санкции в ПАСЕ, приведут лишь к дальнейшему тяжелому кризису организации.

Добавим, в прошлом году комитет по регламенту ПАСЕ смягчил санкции, которые могут распространяться на делегацию стран-участниц, в том числе на РФ.