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ПАСЕ может изменить процедуру применения санкций

Новости » Политика    08.04.2019 - 21:46
ПАСЕ может изменить процедуру применения санкций
Фото: Георгий Логвинский (facebook.com/georgiylogvinskiy)

По словам вице-президента юридического комитета, ПАСЕ внесла в повестку дня вопрос об изменении процедуры

Парламентская ассамблея Совета Европы 8 апреля приняла решение о внесении в повестку дня ПАСЕ вопроса об изменении процедуры применения санкций. Об этом сообщил вице-президент юркомитета ПАСЕ Георгий Логвинский в Facebook.

По его словам, в срочной процедуре было принято решение о внесении в повестку дня ПАСЕ вопроса об изменении процедуры применения санкций. По его словам, речь идет о снятии санкций с России. Он отметил, голосование будет в среду, 10 апреля.

Он заявил, что среди открытых лоббистов этого решения выступили представители Германии, Голландии, Швейцарии и других государств. Логвинский отметил, что основной аргумент состоял в том, что без 32 млн евро, которые Россия не заплатила, Совет Европы будет испытывать "неприемлемые затруднения".

Логвинский отметил, что принятие этого документа будет означать снятие санкций с России в ПАСЕ, что это повлияет на снятие других ограничений, и не только в Страсбурге.

Напомним, в Страсбурге (Франция) сегодня, 8 апреля, стартовала весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Среди главных вопросов делегаты обсудят бюджетный кризис в Совете Европы, который возник из-за неуплаты Россией взносов. Планируется, что в конце мая по этому поводу рассмотрят вопрос о лишении России репрезентативных прав в организации.

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