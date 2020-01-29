ПАСЕ опубликовала проект решения о санкциях против России

После возвращения в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Россия выполнила ряд рекомендаций, подтвердил мониторинговый комитет организации. Об этом говорится в проекте резолюции ассамблеи.

Проект был подготовлен в мониторинговом комитете нидерландцем Тени Коксом (мониторинговый комитет назначил его большинством голосов). Он предлагает избежать наложения на РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

"Комитет предлагает, чтобы Ассамблея ратифицировала полномочия Российской Федерации", - говорится в проекте.

В документе, который уже прошел предварительное одобрение в мониторинговом комитете, отсутствуют какие-либо упоминания о многочисленных нарушениях прав человека со стороны РФ - как в аннексированном Крыму, так и на Донбассе.

"ПАСЕ подчеркивает, что она является важнейшей европейской платформой, где может происходить политический диалог с Россией по ее обязательствам по Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы", - говорится в решении.

Напомним, полномочия российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были оспорены по базовым и процедурным причинам.

Отметим, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которую вернулась украинская делегация. Украинская делегация вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.

Как сообщалось, глава делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.