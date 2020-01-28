Глава российской делегации избран вице-спикером ПАСЕ

Фото: Петр Толстой (duma gov ru)

За кандидатуру Петра Толстого проголосовали 132 парламентария

Глава делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против - 117.

Всего голосовали 252 парламентария, три бюллетеня были признаны недействительными.

Напомним, ранее Петр Толстой заявил, что российская делегация может покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы. По его словам, Россия покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.

Ранее полномочия российской делегации на заседании ПАСЕ были оспорены по базовым и процедурным причинам. По словам члена украинской делегации Алексея Гончаренко, более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение двух дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение.

Отметим, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.