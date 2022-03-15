ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 22:44
ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації Фото: ПАРЄ визнало Придністров'я окупованою РФ територією (esp md)
Автор: Анна Шиканова

ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації. Члени ПАРЄ підтримали резолюцію, а остаточне рішення буде прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Eurointegration.

Повідомляється, що ПАРЕ одноголосно затвердила поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров'я зоною російської окупації.

Резолюція була прийнята 15 березня, проте остаточне рішення буде прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 17 березня.

Варто відзначити, що представники Молдови не брали участь у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти на голосуванні.

"РФ вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова і відповідно, окупацію Придністровського району", - таке формулювання запропонували члени ПАРЄ.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ПАРЄ вирішили визнати окупацію Придністров'я РФ і військову агресію Росії проти Молдови в 1992 році.

А також ми повідомляли про те, що у ПАРЄ одноголосно підтримали виключення Росії з Ради Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПАРЄ Приднестровье
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу