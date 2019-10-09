ПАСЕ обвинила российского депутата в сливе информации

Парламентская асамблеся Совета Европы обвинила российского депутата Леонида Слуцкого в сливе информации российским СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

В официальном письме председателя Мониторингового комитета ПАСЕ Роберта Гейла, направленном главе российской делегации в ассамблее, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому говорится о том, что Слуцкий нарушил правила ассамблеи, рассказавши в интервью российским медиа содержание закрытого заседания комитета ПАСЕ.

Слуцкий в интервью российским медиа "не только нарушил правила конфиденциальности, установленные комитетом, но и исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания". Он назвал представителей оппозиции и общественных организаций России, которые принимали участие в слушаниях, "источниками кривозеркалья", которые "представляют довольно узкий слой гражданского общества и не отражают интересы большинства электората".

Отметим, Леонид Слуцкий находится под санкциями США и ЕС.

Напомним, 24 сентября США не пустили на Генассамблею ООН членов российской делегации. Визы не получили десять делегатов, среди которых был и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.