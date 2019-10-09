ПАРЄ звинуватила російського депутата в зливі інформації

Парламентська асамблеся Ради Європи звинуватила російського депутата Леоніда Слуцького в зливі інформації російським ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

В офіційному листі голови Моніторингового комітету ПАРЄ Роберта Гейла, направленому главі російської делегації в асамблеї, віце-спікеру Держдуми Петру Толстому говориться про те, що Слуцький порушив правила асамблеї, переказавши в інтерв'ю російським медіа зміст закритого засідання комітету ПАРЄ.

Слуцький в інтерв'ю російським медіа "не тільки порушив правила конфіденційності, встановлені комітетом, але і спотворив порядок роботи комітету, а також виступи інших запрошених для виступу учасників засідання". Він назвав представників опозиції та громадських організацій Росії, які брали участь в слуханнях, "джерелами кривозеркалля", які "представляють досить вузький прошарок громадянського суспільства і не відображають інтереси більшості електорату".

Зазначимо, Леонід Слуцький перебуває під санкціями США і ЄС.

Нагадаємо, 24 вересня США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації. Візи не отримали десять делегатів, серед яких був і глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.