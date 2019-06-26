Комитет ПАСЕ выступил за возвращение полномочий российской делегации

Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) порекомендовал вернуть делегации Российской Федерации ее права, при этом выдвинул для этого ряд условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую резолюцию.



Как сообщается, в комитете сожалеют об отсутствии сотрудничества с российской стороны в рамках ПАСЕ и озабоченность некоторыми вопросами российской повестки, которые "обостряют негативные тенденции в отношении демократии, верховенства права и прав человека".



"Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации", - говорится в документе.



В то же время комитет призвал РФ освободить 24 украинских моряка, которые были арестованы в ноябре прошлого года в Керченском проливе, а также выплатить взносы в Совет Европы.

Напомним, вчера украинская делегация обжаловала решение о восстановлении полномочий российской делегации и покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи совета Европы.

РБК-Украина сообщало, что ассамблея поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.