Комітет ПАРЄ виступив за повернення повноважень російській делегації

Комітет з моніторингу Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) порекомендував повернути делегації Російської Федерації її права, при цьому висунув для цього ряд умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну резолюцію.



Як повідомляється, в комітеті жалкують про відсутність співпраці з боку російської сторони в рамках ПАРЄ і стурбованість деякими питаннями російської порядку, які загострюють негативні тенденції щодо демократії, верховенства права та прав людини".



"Асамблея постановляє ратифікувати повноваження російської делегації", - йдеться в документі.



У той же час комітет закликав РФ звільнити 24 українських моряків, які були арештовані в листопаді минулого року в Керченській протоці, а також виплатити внески в Раду Європи.

Нагадаємо, учора українська делегація оскаржила рішення про поновлення повноважень російської делегації і покинула зал засідань Парламентської асамблеї ради Європи.

РБК-Україна повідомляло, що асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.