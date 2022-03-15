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В ПАСЕ единогласно поддержали исключение России из Совета Европы

Автор: Сергей Пышкин

Российскую Федерацию исключат из Совета Европы. В ПАСЕ приняли единогласное решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал депутата Алексея Гончаренко.

За словами главы Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, решение об исключении России поддержали 216 представителей парламентов.

Министр добавил, что соответствующее решение необходимо было принять еще в 2014 году.

"Это та самая ассамблея, которая недавно проголосовала за возвращение России. Теперь настало время для депутинизации. Окончательное решение за Комитетом министров", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что письмо главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Россия отказалась от продолжения работы в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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