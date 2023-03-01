У пасажира київського метро виявили гранату, йому загрожує в'язниця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на київську поліцію .

Повідомляється, що днями поліцейські на станції метро "Теремки" зупинили громадянина, який підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки у нього виявили у гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, що задокументувала подію та вилучила боєприпаси.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Також чоловік нам зізнався, що за місцем мешкання зберігає й інші небезпечні предмети. Ми негайно вирушили за вказаною адресою, звідки вилучили 915 набоїв калібру 5.45 мм. Вилучені боєприпаси також направили на експертизу та з'ясовуємо їх походження. Правопорушником виявився 25-річний мешканець Київщини", - розповів слідчий слідчого відділу управління поліції в метрополітені Нікіта Коршак.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу - зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, судом обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зазначимо, що це вже не перший такий випадок. Так, 25 лютого на станції метро "Мінська" у чоловіка в кишені виявили гранату "Ф-1" та запал до неї.

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