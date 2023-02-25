У київському метро затримали чоловіка з гранатою

У Києві на станції метро "Мінська" у чоловіка в кишені виявили гранату "Ф-1" та запал до неї, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного управління Національної поліції у місті Києві.

"На станції метро "Мінська" правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, а під час поверхневої перевірки виявили у нього в кишені гранату "Ф-1" та запал до неї", - йдеться в повідомленні.

На місце прибула слідчо-оперативна група та задокументувала злочин. Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника, 29-річного уродженця Одеської області, затримали.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід - нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.