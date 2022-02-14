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"Пас не глядя" от второго номера "Индианы": момент дня в НБА

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Вашингтон, Понедельник 14 февраля 2022 12:19
"Пас не глядя" от второго номера "Индианы": момент дня в НБА Фото: Тайриз Халибертон в атаке (Lancaster Online)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Индианы Пэйсерс" Тайриз Халибертон возглавил хит-парад лучших моментов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Канал YouTube NBA.

Молодой баскетболист ярко проявил себя в новой команде после недавнего обмена из калифорнийского "Сакраменто Кингз". Халибертон в одном из эпизодов матча отдал передачу не глядя на центрового Джейдена Смита.

Всего Тайриз Халибертон провел на поле почти 41 минуту. В его активе дабл-дабл. Защитник набрал 22 очка, отдал 16 передач и сделал 5 подборов. "Индиана", однако, не смогла переиграть "Миннесоту" (120:129).

Кто такой Тайриз Халибертон

21-летний баскетболист из Висконсина, который может сыграть на позициях плеймейкера и атакующего защитника. На студенческом уровне выступал за Университет Айовы.

На драфте НБА 2020-го был выбран под 12-м номером "Сакраменто Кингз". Первый сезон в лиге для Халибертона – 2020/21.

8 февраля перспективного защитника вместе с Хилдом и Томпсоном неожиданно обменяли в "Индиану" на Холидея, Лэмба и Сабониса.

Напомним, ранее НБА объявила полные составы на Матч всех Звезд. Выставочный поединок запланирован на 20 февраля в Кливленде.

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