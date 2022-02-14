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"Пас наосліп" від другого номера "Індіани": момент дня в НБА

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Вашингтон, Понеділок 14 лютого 2022 12:19
"Пас наосліп" від другого номера "Індіани": момент дня в НБА Фото: Тайріз Халібертон в атаці (Lancaster Online)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Індіани Пейсерс" Тайріз Халібертон очолив хіт-парад найкращих моментів ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий баскетболіст яскраво проявив себе в новій команді після недавнього обміну з каліфорнійського "Сакраменто Кінгз". Халібертон в одному з епізодів матчу віддав передачу, не дивлячись, на центрового Джейдена Сміта.

Усього Тайріз Халібертон провів на полі майже 41 хвилину. У його активі дабл-дабл. Оборонець набрав 22 очки, віддав 16 передач і зробив 5 підбирань. "Індіана", однак, не змогла переграти "Міннесоту" (120:129).

Хто такий Тайріз Халібертон

21-річний баскетболіст з Вісконсина, який може зіграти на позиціях плеймейкера та атакувального оборонця. На студентському рівні виступав за Університет Айови.

На драфті НБА 2020-го був обраний під 12-м номером "Сакраменто Кінгз". Перший сезон у лізі для Халібертона – 2020/21.

8 лютого перспективного оборонця разом із Хілдом і Томпсоном несподівано обміняли в "Індіану" на Холідея, Лемба та Сабоніса.

Нагадаємо, раніше НБА оголосила повні склади на Матч усіх зірок. Виставковий поєдинок запланований на 20 лютого в Клівленді.

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