У Парубия рассказали, какое дело суд обязал НАБУ открыть

Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрея Парубия рассказал, какое дело Соломянский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-секретаря председателя Верховной Рады Андрея Ковалева в Facebook.

Андрей Ковалев назвал данную информацию фейком.

"Втечение дня в СМИ распространилась информация о том, что якобы суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное дело против председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Прежде всего отмечу, что это дело не имеет ничего общего с Андреем Парубием. Во-вторых, нет ничего общего с коррупцией. Это обычный информационный фейк", - написал он.

Так, указанное дело, как утверждает Ковалев, не связано с коррупцией.

"Бывший работник одного из подразделений Аппарата Верховной Рады, который не согласен со своим увольнением обратился с заявлением к НАБУ, которое бюро отказалось регистрировать. Тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать это заявление", - добавил он.

Он пояснил, что указанное заявление к НАБУ и исковое заявление в суд никоим образом не касается Председателя Верховной Рады, поскольку он не имеет никакого отношения к увольнению данного работника.

"В соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, орган досудебного расследования, в этом случае НАБУ по любым заявлением обязано открыть уголовное производство, а уже после того устанавливает был ли сам факт совершения преступления", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Соломянский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия.