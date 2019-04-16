У Парубія розповіли, яку справу суд зобов'язав НАБУ відкрити

Прес-секретар голови Верховної Ради Андрія Парубія розповів, яку справу Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-секретаря голови Верховної Ради Андрія Ковальова у Facebook.

Андрій Ковальов назвав дану інформацію фейком.

"Протягом дня у ЗМІ поширилася інформація про те, що ніби то суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розпочати кримінальну справу проти голови Верховної Ради Андрія Парубія. Насамперед зазначу, що ця справа не має нічого спільного з Андрієм Парубієм. По-друге немає нічого спільного з корупцією. Це звичайнісінький інформаційний фейк", - написав він.

Так, вказана справа, як стверджує Ковальов, не пов’язана з корупцією.

"Колишній працівник одного з підрозділів Апарату Верховної Ради, який не згодний із своїм звільненням звернувся із заявою до НАБУ, яку бюро відмовилося реєструвати. Тоді він звернувся із позовною заявою до суду, щоб змусити НАБУ зареєструвати цю заяву", - додав він.

Він пояснив, що вказана заява до НАБУ і позовна заява до суду жодним чином не стосується Голови Верховної Ради, оскільки він не має ніякого відношення до звільнення цього працівника.

"У відповідності до діючого Кримінального процесуального кодексу, орган досудового розслідування, у цьому випадку НАБУ за будь-якою заявою зобов'язаний відкрити кримінальне провадження, а вже після того встановлює чи був сам факт вчинення злочину", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочати кримінальну справу проти голови Верховної ради Андрія Парубія.