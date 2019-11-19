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Парубия допросят по делу Майдана

Новости » Политика     19.11.2019 - 19:36
Парубия допросят по делу Майдана
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубия допросят как свидетеля 21 ноября

В Святошинском районном суде Киева заявили, что заседание по делу об расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года - перенесли на 21 ноября, тогда и запланирован допрос экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отметим, что 19 ноября в Святошинском райсуде Киева планировались допросы мэра Киева Владимира Кличко и депутатов Андрея Парубия и Валентина Наливайченко, но те не явились на судебное заседание.

"Сейчас по делу продолжается допрос свидетелей. В частности 21 ноября 2019 года суд планирует допросить в качестве свидетеля народного депутата трех созывов Андрея Парубия", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд решил перенести допрос на другое заседание, а вместо этого продолжить исследование записей с трансляций украинских и иностранных медиа, а также видео, снятое активистами во время событий 20 февраля на Майдане.

Напомним, в Государственном бюро расследований (ГБР) создали подразделение для расследования дел Майдана. Директор ГБР Роман Труба отметил, что после завершения Генпрокуратурой всех процессуальных действий и передачи ГБР материалов уголовных производств, следователи приступят к работе.

Как сообщало РБК-Украина, недавно Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.

ГПУ продолжит руководить расследованиями дел Майдана В ГБР создано подразделение для расследования дел Майдана
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