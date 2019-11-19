ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парубія допитають у справі Майдану

Новини » Політика     19.11.2019 - 19:36
Парубія допитають у справі Майдану
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубія допитають як свідка 21 листопада

У Святошинському районному суді Києва заявили, що засідання щодо справи про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року - перенесли на 21 листопада, тоді і запланований допит екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначимо, що 19 листопада у Святошинському райсуді Києва планувалися допити міського голови Києва Володимира Кличка і депутатів Андрія Парубія та Валентина Наливайченка, але ті не з’явились на судове засідання.

"Наразі у справі триває допит свідків. Зокрема 21 листопада 2019 року суд планує допитати як свідка народного депутата трьох скликань Андрія Парубія", - йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Наразі суд вирішив перенести допит на інше засідання, а натомість продовжити дослідження записів із трансляцій українських та іноземних медіа, а також відео, зняте активістами під час подій 20 лютого на Майдані.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань (ДБР) створили підрозділ для розслідування справ Майдану. Директор ДБР Роман Труба зазначив, що після завершення Генпрокуратурою всіх процесуальних дій та передачі ДБР матеріалів кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.

ГПУ продовжить керувати розслідуваннями справ Майдану В ДБР створений підрозділ для розслідування справ Майдану
Новини України МайданБеркутдопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся