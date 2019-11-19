Парубія допитають у справі Майдану

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубія допитають як свідка 21 листопада

У Святошинському районному суді Києва заявили, що засідання щодо справи про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року - перенесли на 21 листопада, тоді і запланований допит екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначимо, що 19 листопада у Святошинському райсуді Києва планувалися допити міського голови Києва Володимира Кличка і депутатів Андрія Парубія та Валентина Наливайченка, але ті не з’явились на судове засідання.

"Наразі у справі триває допит свідків. Зокрема 21 листопада 2019 року суд планує допитати як свідка народного депутата трьох скликань Андрія Парубія", - йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Наразі суд вирішив перенести допит на інше засідання, а натомість продовжити дослідження записів із трансляцій українських та іноземних медіа, а також відео, зняте активістами під час подій 20 лютого на Майдані.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань (ДБР) створили підрозділ для розслідування справ Майдану. Директор ДБР Роман Труба зазначив, що після завершення Генпрокуратурою всіх процесуальних дій та передачі ДБР матеріалів кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.