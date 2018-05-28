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Парубий завтра отправится с официальным визитом в Израиль

НовостиПолитика    28.05.2018 - 11:32
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий будет находиться в Израиле до 31 мая

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 29-31 мая будет находиться с официальным визитом в Израиле. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Сообщается, что Парубий проведет встречу со спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном, вице-спикером Кнессета, главой парламентской группы дружбы Израиль-Украина Талей Плосков, а также с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.

Кроме того, запланирована встреча Парубия с лидером израильской оппозиции Ицхаком Герцогом и патриархом  Иерусалимским Феофилом III. Украинская делегация посетит Кувуклию в Храме Гроба Господня, возложит цветы к Мемориальному комплексу жертвам Холокоста "Яд-Вашем".

Напомним, до этого Парубий находился с визитом в Грузии, где принял участие в церемонии, посвященной 100-летию первой демократической республики Грузии.

 

Вступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами, - Парубий
Теги публикации: Андрей Парубий, Израиль, визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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