Парубий завтра отправится с официальным визитом в Израиль

Парубий будет находиться в Израиле до 31 мая

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 29-31 мая будет находиться с официальным визитом в Израиле. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Сообщается, что Парубий проведет встречу со спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном, вице-спикером Кнессета, главой парламентской группы дружбы Израиль-Украина Талей Плосков, а также с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.

Кроме того, запланирована встреча Парубия с лидером израильской оппозиции Ицхаком Герцогом и патриархом Иерусалимским Феофилом III. Украинская делегация посетит Кувуклию в Храме Гроба Господня, возложит цветы к Мемориальному комплексу жертвам Холокоста "Яд-Вашем".

Напомним, до этого Парубий находился с визитом в Грузии, где принял участие в церемонии, посвященной 100-летию первой демократической республики Грузии.