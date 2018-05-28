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Парубій завтра вирушить з офіційним візитом до Ізраїля

НовиниПолітика    28.05.2018 - 11:32
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій буде перебувати в Ізраїлі до 31 травня

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 29-31 травня перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі. Про це йдеться в повідомленні на сайті українського парламенту.

Повідомляється, що Парубій проведе зустріч зі спікером Кнесету Йоелем Едельштейном, віце-спікером Кнесету, головою парламентської групи дружби Ізраїль-Україна Талею Плосков, а також з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним.

Крім того, запланована зустріч Парубія з лідером ізраїльської опозиції Іцхаком Герцогом і патріархом Єрусалимським Феофілом ІІІ. Українська делегація відвідає Кувуклії в Храмі Гробу Господнього, покладе квіти до Меморіального комплексу жертвам Голокосту "Яд-Вашем".

Нагадаємо, до цього Парубій перебував з візитом в Грузії, де взяв участь у церемонії, присвяченій 100-річчю першої демократичної республіки Грузії.

 

Вступ в ЄС і НАТО для України і Грузії є ключовими пріоритетами, - Парубій
Теги публікації: Андрій Парубій, Ізраїль, визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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