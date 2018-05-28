Парубій завтра вирушить з офіційним візитом до Ізраїля

Парубій буде перебувати в Ізраїлі до 31 травня

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 29-31 травня перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі. Про це йдеться в повідомленні на сайті українського парламенту.

Повідомляється, що Парубій проведе зустріч зі спікером Кнесету Йоелем Едельштейном, віце-спікером Кнесету, головою парламентської групи дружби Ізраїль-Україна Талею Плосков, а також з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним.

Крім того, запланована зустріч Парубія з лідером ізраїльської опозиції Іцхаком Герцогом і патріархом Єрусалимським Феофілом ІІІ. Українська делегація відвідає Кувуклії в Храмі Гробу Господнього, покладе квіти до Меморіального комплексу жертвам Голокосту "Яд-Вашем".

Нагадаємо, до цього Парубій перебував з візитом в Грузії, де взяв участь у церемонії, присвяченій 100-річчю першої демократичної республіки Грузії.