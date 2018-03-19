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Интервью

Парубий рассказал о законопроектах, внесенных в повестку дня парламента на этой неделе

НовостиПолитика    19.03.2018 - 11:45
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

На согласительном совете в понедельник депутаты обсудят повестку пленарной недели

Верховная рада Украины на этой неделе рассмотрит вопросы бюджетной, промышленной, экологической политики, а также законопроекты по реформе парламента. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Первым вопросом будет утверждение повестки дня на сессию. И еще раз призываю глав фракций озвучить те законопроекты, которые, по вашему мнению, не попали в постановление о порядке дня, чтобы мы смогли их включить по итогам работы согласительного совета. Я очень надеюсь, что завтра утром мы сможем выйти на положительное голосование и решение по повестке дня на сессию, чтобы этот вопрос не разбалансировал работу ВРУ... Первым блоком стоят вопросы бюджетной политики... Второй блок, который мы уже согласовали в течение долгого времени, это вопросы промышленной политики и предпринимательства", - сказал Парубий.

Парубий добавил, что этот блок законопроектов будет представлять председатель комитета, и он предусматривает также два законопроекта из перечня тех, которые есть в плане сотрудничества с ЕС по подписанию соглашения об ассоциации.

"В среду традиционно вопрос ратификации. А в четверг предлагается первым блоком блок, который, не смогли рассмотреть в предыдущий четверг - это блок вопросов строительства и градостроительства. И тоже я рассчитываю, что мы сможем в четверг принять законопроекты по реформе Рады... Также на четверг предлагается блок вопросов экологической политики», - отметил спикер.

Напомним, на прошлой неделе парламент снял неприкосновенность с нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Кроме того, Рада приняла ряд важных законопроектов и назначила нового главу НБУ и Счетной палаты.

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Темы: Заседание Рады    Теги: Верховная Рада, пленарная неделя, Повестка
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