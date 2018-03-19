Парубій розповів про законопроекти, внесені до порядку денного парламенту на цьому тижні

Верховна рада України на цьому тижні розгляне питання бюджетної, промислової, екологічної політики, а також законопроекти щодо реформи парламенту. Про це сьогодні на погоджувальній раді керівників фракцій і голів комітетів заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Першим питанням буде затвердження порядку денного на сесію. І ще раз закликаю голів фракцій озвучити ті законопроекти, які, на вашу думку, не потрапили до постанови про порядок денний, щоб ми змогли їх увімкнути за підсумками роботи погоджувальної ради. Я дуже сподіваюся, що завтра вранці ми зможемо вийти на позитивне голосування і рішення щодо порядку денного на сесію, щоб це питання не розбалансував роботу ВРУ... Першим блоком стоять питання бюджетної політики... Другий блок, який ми вже погодили протягом довгого часу, це питання промислової політики і підприємництва", - сказав Парубій.

Парубій додав, що цей блок законопроектів буде представляти голова комітету, і він передбачає також два законопроекти з переліку тих, які є в плані співпраці з ЄС щодо підписання угоди про асоціацію.

"У середу традиційно питання ратифікації. А в четвер пропонується першим блоком блок, який, не змогли розглянути в попередній четвер - це блок питань будівництва та містобудування. І теж я розраховую, що ми зможемо в четвер прийняти законопроекти щодо реформи Ради... Також на четвер пропонується блок питань екологічної політики», - зазначив спікер.

Нагадаємо, минулого тижня парламент зняв недоторканість з нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Крім того, Рада прийняла ряд важливих законопроектів і призначила нового главу НБУ та Рахункової палати.