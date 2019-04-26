Парубій розповів, коли підпише "мовний закон"

Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер Ради запевнив, що немає жодного ризику скасування прийнятого закону

Голова Верховної ради Андрій Парубій підпише "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" наступного пленарного вівторка, 14 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у парламенті зареєстровано вже 4 постанови щодо скасування прийнятого у четвер закону про державну мову. У свою чергу перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що 26 квітня у п'ятницю Рада не розглядатиме постанови про скасування "мовного закону".

"На наступному пленарному засіданні ми невідкладно розглянемо всі ці постанови. Наступного пленарного вівторка ми поставимо постанови на розгляд. Ми їх тут же скасуємо. На той момент уже буде повністю підготовлений закон апаратом. Уже будуть всі правки зведені. Невідкладно я підпишу закон про мову, невідкладно президент Петро Порошенко підпише закон", - заявив Парубій.

За його словами, немає жодного ризику скасування прийнятого закону "Про функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради. За словами Порошенка, робота над "мовним законом" тривала кілька років, і за цей час "з нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес".

Як писало РБК-Україна раніше, майбутній президент України Володимир Зеленський пообіцяв проаналізувати "мовний закон" після інавгурації. Він уточнив, що має намір переконатися у дотриманні конституційних прав і інтересів всіх громадян України в цьому законі.

У четвер, 25 квітня, Верховна рада в другому читанні прийняла "мовний закон". Закон регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.