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Парубий просит Меркель поддержать признание Голодомора геноцидом в Бундестаге

Новости » Политика    02.11.2018 - 10:29
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Канцлер ФРГ и представители Рады обсудили ряд вопросов отношений между Украиной и Германией

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий просит канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать украинскую инициативу - принятие на уровне Бундестага к 85-й годовщине Голодомора решение о признании этой трагедии геноцидом против украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

Указано, что по завершению встречи спикера ВР и глав депутатских фракций с Меркель в четверг был обсужден целый ряд вопросов отношений между Украиной и Германией.

По словам Парубия, "все фракции, независимо от того, какие они занимали позиции по вопросам социальных и экономических реформ, отметили очень большую роль и Германии, и госпожи Меркель в их поддержке Украины в такой непростой период".

"Глава Верховной рады отметил, что он обратился к Ангеле Меркель с просьбой поддержать украинскую инициативу с тем, чтобы на уровне Бундестага было принято решение о признании Голодомора - геноцидом против украинского народа к 85-й годовщине этой трагедии", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале октября президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком призвал страны Европейского союза (ЕС) признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Как писало РБК-Украина ранее, Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Отмечалось, что Порошенко считает принятие Сенатом США резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа результатом усиления украинского-американского стратегического партнерства.

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