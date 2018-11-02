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Парубій просить Меркель підтримати визнання Голодомору геноцидом у Бундестазі

Новини » Політика    02.11.2018 - 10:29
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Канцлер ФРН та представники Ради обговорили ряд питань щодо відносин між Україною і Німеччиною

Голова Верховної ради України Андрій Парубій просить канцлера Німеччини Ангелу Меркель підтримати українську ініціативу - ухвалення на рівні Бундестагу до 85-ї річниці Голодомору рішення щодо визнання цієї трагедії геноцидом проти українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

Вказано, що по завершенню зустрічі спікера ВР та голів депутатських фракцій з Меркель у четвер було обговорено цілий ряд питань щодо відносин між Україною і Німеччиною.

За словами Парубія, "усі фракції, незалежно від того, які вони займали позиції з питань соціальних та економічних реформ, відзначили дуже велику роль і Німеччини, і пані Меркель у їхній підтримці України у такий непростий період".

"Голова Верховної ради зазначив, що він звернувся до Ангели Меркель з проханням підтримати українську ініціативу з тим, щоб на рівні Бундестагу було прийнято рішення щодо визнання Голодомору - геноцидом проти українського народу до 85-ї річниці цієї трагедії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних і європейських справ Словаччини Мирославом Лайчаком закликав країни Європейського союзу (ЄС) визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Як писало РБК-Україна раніше, Сенат США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зазначалося, що Порошенко вважає прийняття Сенатом США резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу результатом посилення українсько-американського стратегічного партнерства.

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Новини України Андрій ПарубійБундестагГолодоморАнгела Меркель
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