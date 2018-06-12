Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2"

Спикер ВР также призвал Францию ​​усилить санкции против России

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал французский бизнес отказаться от участия в проекте по строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

"Председатель Верховной рады призвал французский бизнес отказаться от участия в "бесперспективном и сомнительном проекте по строительству газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Так, Парубий подчеркнул, что этот проект необходим России для шантажа Европы.

"Северный поток-2" - это не экономический проект. Это проект политический. Этот проект нужен России для шантажа Европы", - заявил спикер ВР.

Кроме того, Парубий выразил благодарность французским коллегам за санкции против России и призвал их усилить эти санкции.

"Очень неправильно, если кто-то думает, что Россия ведет войну только против Украины - Путин ведет войну против всего гражданского мира", - отметил он.

Спикер украинского парламента также предложил Жерару Ларше провести в Париже неделю Украины для того, чтобы познакомить французов с украинской культурой, историей и современностью.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод "Северный поток-2" может стать российским гибридным оружием, нацеленным на Евросоюз и НАТО.