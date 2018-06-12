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Парубій закликав французький бізнес відмовитися від участі у будівництві "Північного потоку-2"

НовиниПолітика    12.06.2018 - 17:32
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Спікер ВР також закликав Францію посилити санкції проти Росії

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав французький бізнес відмовитися від участі у проекті з будівництва газогону "Північний потік-2". Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

"Голова Верховної ради закликав французький бізнес відмовитися від участі у "безперспективному та сумнівному проекті з будівництва газогону "Північний потік-2", - сказано у повідомленні.

Так, Парубій підкреслив, що цей проект необхідний Росії для шантажу Європи.

"Північний потік-2" - це не економічний проект. Це проект політичний. Цей проект потрібен Росії для шантажу Європи", - заявив спікер ВР.

Крім того, Парубій висловив подяку французьким колегам за санкції проти Росії та закликав їх посилити ці санкції.

"Дуже неправильно, якщо хтось думає, що Росія веде війну лише проти України - Путін веде війну проти всього цивільного світу", - зазначив він.

Спікер українського парламенту також запропонував Жерару Ларше провести в Парижі тиждень України для того, щоб познайомити французів з українською культурою, історією та сучасністю.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід "Північний потік-2" може стати російською гібридною зброєю, націленою на Євросоюз і НАТО.

Парубій перебуватиме з робочим візитом у Великобританії 12-15 червня Парубій закликав французький бізнес звернути увагу на український ринок
Теги публікації: Франція, Андрій Парубій, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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