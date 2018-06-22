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Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

НовостиПолитика    22.06.2018 - 15:55
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Глава ВР передал закон на подпись президенту

Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом председатель Верховной рады сообщил в Twitter.

"Только что подписал Закон Украины #8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию антикоррупционного суда и я верю, что еще до конца этого года он заработает. Передаю закон на подпись президенту", - говорится в сообщении.

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу в четверг, 14 июня 2018 года.

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Теги публикации: НАБУ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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