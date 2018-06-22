Глава ВР передал закон на подпись президенту

Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом председатель Верховной рады сообщил в Twitter.

"Только что подписал Закон Украины #8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию антикоррупционного суда и я верю, что еще до конца этого года он заработает. Передаю закон на подпись президенту", - говорится в сообщении.

Только что подписал Закон Украины #8497 "Об образовании Высшего Антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию Антикоррупционного суда и я верю, что еще до конца этого года он заработает. Передаю закон на подпись Президенту @poroshenko pic.twitter.com/9foBY1Sxg9 — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 22 июня 2018 г.

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу в четверг, 14 июня 2018 года.