Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Парубій підписав закон про утворення Вищого антикорупційного суду

НовиниПолітика    22.06.2018 - 15:55
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Глава ВР передав закон на підпис президенту

Парубій підписав закон про утворення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це голова Верховної ради повідомив у Twitter.

"Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис президенту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності у четвер, 14 червня 2018 року. 

До кінця 2018 року є усі шанси для створення ВАКС, - Парубій У президента радять МВФ та Венеційській комісії знайти спільну позицію щодо ВАКС
Теги публікації: НАБУ, антікоррупційний суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся