Глава ВР передав закон на підпис президенту

Парубій підписав закон про утворення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це голова Верховної ради повідомив у Twitter.

"Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис президенту", - йдеться у повідомленні.

Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис Президенту @poroshenko pic.twitter.com/9foBY1Sxg9 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності у четвер, 14 червня 2018 року.