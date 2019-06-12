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Парубий подписал закон с процедурой импичмента президента

Новости » Политика    12.06.2019 - 16:49
Парубий подписал закон с процедурой импичмента президента
Фото: Андрей Парубий (УНИАН)

Теперь закон будет передан на подпись главе государства

Спикер Верховной рады Украины 12 июня подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом глава парламента написал в своем Twitter.

Глава ВР отметил, что документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Парубий подписал закон с процедурой импичмента президента

"Сегодня подписал закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины" и передал его на подпись президенту Украины", - написал спикер.

Напомним, парламент 6 июня одобрил во втором чтении законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. За документ проголосовали 279 парламентариев.

Согласно закону, специальная временная следственная комиссия ВР - это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе нардепов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях.

Добавим также, парламентарии отказались рассматривать закон президента Владимира Зеленского об импичменте. Рада 4 июня не смогла включить в повестку дня соответствующий законопроект №10340.

Рада приняла закон с процедурой импичмента президента Нардепы отказались рассматривать закон Зеленского об импичменте
Новости Украины Андрей ПарубийВСКимпичмент
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