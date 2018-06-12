Парубий подписал ратификацию соглашения с Францией по единой системе авиабезопасности

Украине будет предоставлен кредит для закупки 55 вертолетов

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №0189 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине". Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Подписал постановление Верховной рады Украины о ратификации договора о закупке партии военных вертолетов французского производства", - сказано в сообщении.

На странице законопроекта на сайте Рады указано, что закон направлен на подпись президенту.

Документом, в частности, предусматривается ратифицировать соглашение между Украиной и Францией об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине, которое было подписано 29 мая 2018 года в Париже. Согласно документу, Украине будет предоставлен кредит на сумму, не превышающую 475 миллионов евро, для закупки вертолетов в количестве до 55 единиц и связанных с ними товаров, работ, услуг для создания единой системы авиационной безопасности и защиты.

Напомним, 227 народных депутатов ранее поддержали законопроект №0189 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине".