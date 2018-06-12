Парубій підписав ратифікацію угоди з Францією щодо єдиної системи авіабезпеки

Україні буде надано кредит для закупівлі 55 вертольотів

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №0189 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Французької республіки про офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні". Про це повідомляє прес-служба ВР.

"Підписав постанову Верховної ради України про ратифікацію договору про закупівлю партії військових вертольотів французького виробництва", - сказано в повідомленні.

На сторінці законопроекту на сайті Ради вказано, що закон направлений на підпис президенту.

Документом, зокрема, передбачається ратифікувати угоду між Україною та Францією про офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні, яка була підписана 29 травня 2018 року в Парижі. Згідно з документом, Україні буде надано кредит на суму, що не перевищує 475 млн євро, для закупівлі вертольотів у кількості до 55 одиниць і пов'язаних з ними товарів, робіт, послуг для створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту.

Нагадаємо, 227 народних депутатів раніше підтримали законопроект №0189 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Французької республіки про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні".