Парубий подписал бюджет-2019

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Теперь закон о бюджете на 2019 год направлен на подпись президенту

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter спикера ВР.

Теперь закон направят на подпись главе государства Петру Порошенко.

"Только что подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его придерживаясь всех требований - до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров. Это бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", - подчеркнул глава ВР.

Бюджетные показатели

В частности, в документе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы специального фонда - 106,3 млрд гривен.

Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен. Макропрогноз в проекте госбюджета ко второму чтению изменен не был.

Расходы на оборону и безопасность

В целом на оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направляются на зарплаты военнослужащих и полицейских, на развитие вооружения и военной техники -30,2 млрд гривен, на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.

Пенсии и субсидии

В приложении №3 проекта бюджета добавили отдельную строку для Пенсионного фонда, согласно которой на возмещение затрат ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн гривен.

Для выплаты пенсий в следующем году направят 167,5 млрд гривен. Вместе с тем, при доработке ко второму чтению учтены положения о направлении платежей за растаможку "евроблях" в ПФУ.

Также на субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен.

Кроме того, расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд гривен, образование - почти 127 млрд гривен. Согласно документу, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд гривен.

Прожиточный минимум и зарплата

Законом установлен в 2019 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Кроме того, в 2019 году предусмотрена такая минимальная заработная плата: в месячном размере - с 1 января 4173 гривны; в почасовом размере - с 1 января 25,13 гривны.

Также определено, что размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Напомним, парламент в шесть утра 23 ноября одобрил во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. За проект закона проголосовали 240 нардепов. Отметим, что ко второму чтению доходы и расходы бюджета-2019 увеличены почти на 18 млрд гривен по сравнению с первым чтением.

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР 22 ноября одобрила законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". После ряда провальных голосований за проект закона проголосовали 243 нардепа. Отметим, что наиболее жаркие дискуссии среди нардепов вызвала правка по финансированию Национальной академии наук Украины. В ходе обсуждения парламентарии договорились, что эта норма будет включена в Бюджетный кодекс, после чего ВР и приняла закон во втором чтении.

Кроме того, Рада ночью 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Согласно закону, акциз на сигареты с июля возрастет на 9%.

Фото: реакция премьер-министра на принятие изменений в Налоговый кодекс (РБК-Украина, Владислав Красинский)

Подчеркнем, в первом чтении нардепы одобрили проект бюджета-2019 18 октября.