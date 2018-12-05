Парубій підписав бюджет-2019

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тепер закон про бюджет на 2019 рік направлений на підпис президентові

Голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter спікера ВР.

Тепер закон направлять на підпис главі держави Петру Порошенку.

"Щойно підписав закон "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його дотримавшись усіх вимог - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України", - підкреслив очільник ВР.

Бюджетні показники

Зокрема, в документі доходи держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень, в тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень. Витрати держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 112,1 млрд гривень, в тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд гривень і видатки спеціального фонду - 106,3 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень. Макропрогноз у проекті держбюджету до другого читання змінений не був.

Витрати на оборону і безпеку

У цілому на оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки -30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.

Пенсії та субсидії

У додатку №3 проекту бюджету додали окремий рядок для Пенсійного фонду, згідно з якою на відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн гривень.

Для виплати пенсій у наступному році спрямують 167,5 млрд гривень. Разом з тим, при доопрацюванні до другого читання враховані положення про направлення платежів за розмитнення "євроблях" у ПФУ.

Також на субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 передбачено 20 млрд гривень.

Крім того, витрати на охорону здоров'я складуть 95,7 млрд гривень, освіту - майже 127 млрд гривень. Згідно з документом, на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 55 млрд гривень.

Прожитковий мінімум і зарплата

Законом встановлено в 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень.

Крім того, в 2019 році передбачена така мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі - з 1 січня 4173 гривні; в погодинному розмірі - з 1 січня 25,13 гривні.

Також визначено, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в 2019 році не може становити більше 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Нагадаємо, парламент о шостій ранку 23 листопада схвалив у другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. За проект закону проголосували 240 нардепів. Відзначимо, що до другого читання доходи і витрати бюджету-2019 збільшено майже на 18 млрд гривень у порівнянні з першим читанням.

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР 22 листопада схвалила законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Після ряду провальних голосувань за проект закону проголосували 243 нардепа. Відзначимо, що найбільш палкі дискусії серед нардепів викликала правка щодо фінансування Національної академії наук України. Під час обговорення парламентарі домовилися, що ця норма буде включена до Бюджетного кодексу, після чого ВР і прийняла закон у другому читанні.

Крім того, Рада вночі 23 листопада схвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Відповідно до закону, акциз на сигарети з липня зросте на 9%.

Фото: реакція прем'єр-міністра на прийняття змін до Податкового кодексу (РБК-Україна, Владислав Красінський)

Підкреслимо, в першому читанні нардепи схвалили проект бюджету-2019 18 жовтня.