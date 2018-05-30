Парубий отметил важность сотрудничества Украины и Израиля в сфере оборонного вооружения

По словам спикера, стороны достигли определенных договоренностей в этой сфере

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Израиле, во время встречи со спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между государствами. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Сотрудничество в сфере безопасности и оборонительного вооружения является очень важным для Украины и Израиля... Мы понимаем, что ситуация с безопасностью у наших стран подобная", - подчеркнул глава парламента.

По его словам, сотрудничество в сфере безопасности и оборонительного вооружения является очень важным для обеих стран.

"Это одна из тем, по которым были достигнуты определенные договоренности, которые будут реализованы после наших встреч", - сказал Парубий.

Напомним, спикер Рады 29-31 мая будет находиться с официальным визитом в Израиле.