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Парубій відзначив важливість співпраці України та Ізраїлю у сфері оборонного озброєння

НовиниПолітика    30.05.2018 - 11:40
Фото: Андрій Парубій та Йоель Едельштейн (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій та Йоель Едельштейн (rada.gov.ua)

За словами спікера, сторони досягли певних домовленостей у цій сфері

Голова Верховної ради України Андрій Парубій, перебуваючи з офіційним візитом в Ізраїлі, під час зустрічі зі спікером Кнессету Йоелем Едельштейном обговорив питання двосторонньої співпраці між державами. Про це повідомляє прес-служба ВР.

"Співпраця у сфері безпеки і оборонного озброєння є дуже важливою для України і Ізраїля… Ми розуміємо, що безпекова ситуація у наших країн подібна", - підкреслив голова парламенту.

За його словами, співпраця у сфері безпеки і оборонного озброєння є дуже важливою для обох країн.

"Це одна із тем, по яких були досягнуті певні домовленості, які будуть реалізовані після наших зустрічей", - сказав Парубій.

Нагадаємо, спікер Ради 29-31 травня перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі.

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Теги публікації: Андрій Парубій, оборона, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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