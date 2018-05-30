Парубій відзначив важливість співпраці України та Ізраїлю у сфері оборонного озброєння

За словами спікера, сторони досягли певних домовленостей у цій сфері

Голова Верховної ради України Андрій Парубій, перебуваючи з офіційним візитом в Ізраїлі, під час зустрічі зі спікером Кнессету Йоелем Едельштейном обговорив питання двосторонньої співпраці між державами. Про це повідомляє прес-служба ВР.

"Співпраця у сфері безпеки і оборонного озброєння є дуже важливою для України і Ізраїля… Ми розуміємо, що безпекова ситуація у наших країн подібна", - підкреслив голова парламенту.

За його словами, співпраця у сфері безпеки і оборонного озброєння є дуже важливою для обох країн.

"Це одна із тем, по яких були досягнуті певні домовленості, які будуть реалізовані після наших зустрічей", - сказав Парубій.

Нагадаємо, спікер Ради 29-31 травня перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі.