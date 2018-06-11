Парубий находится с рабочим визитом во Франции

Спикер ВР встретится с главой Национального собрания Франции
Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий начал визит во Францию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Программой пребывания во Франции (г. Париж) запланированы встречи председателя Верховной рады Украины А. Парубия с председателем Национального собрания Франции Ф. де Руже и с председателем Сената Франции Ж. Ж. Ларше", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано общение с сопредседателями групп дружбы Сената и Национального собрания Франции.
Напомним, ранее сообщалось, что Парубий осуществит визиты во Францию и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 10 по 15 июня 2018 года.