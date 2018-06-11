Парубій перебуває з робочим візитом у Франції

Спікер ВР зустрінеться з головою Національних зборів Франції
Голова Верховної ради України Андрій Парубій розпочав візит до Франції. Про це повідомляє прес-служба парламенту.
"Програмою перебування у Франції (м. Париж) заплановано зустрічі голови Верховної ради України А. Парубія з головою Національних зборів Франції Ф. де Ружі та з головою Сенату Франції Ж. Ж. Ларше", - сказано у повідомленні.
Крім того, заплановано спілкування зі співголовами груп дружби Сенату та Національних зборів Франції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парубій здійснить візити до Франції і Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії з 10 по 15 червня 2018 року.