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Парубій перебуває з робочим візитом у Франції

НовиниПолітика    11.06.2018 - 10:20
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Спікер ВР зустрінеться з головою Національних зборів Франції

Голова Верховної ради України Андрій Парубій розпочав візит до Франції. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

"Програмою перебування у Франції (м. Париж) заплановано зустрічі голови Верховної ради України А. Парубія з головою Національних зборів Франції Ф. де Ружі та з головою Сенату Франції Ж. Ж. Ларше", - сказано у повідомленні.

Крім того, заплановано спілкування зі співголовами груп дружби Сенату та Національних зборів Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парубій здійснить візити до Франції і Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії з 10 по 15 червня 2018 року.

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Теги публікації: Франція, Андрій Парубій, рабочий визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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