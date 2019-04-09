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Парубий не исключает принятия нового избирательного кодекса до выборов Рады

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 00:55
Парубий не исключает принятия нового избирательного кодекса до выборов Рады
Фото: Андрей Парубий (facebook.com/andriy.parubiy)

Проект нового избирательного кодекса стоит на повестке дня Верховной рады в следующие полгода

Новый избирательный кодекс с открытыми списками может быть проголосован в Верховной раде до парламентских выборов 2019. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина со ссыкой на "Свободу слова" на ICTV.

Отвечая на вопрос, может ли быть кодекс принят до выборов Верховной рады, Парубий отметил, что «это возможно».

"Я могу сказать, что я для этого сделаю все возможное, как председатель украинского парламента. И еще ни разу мы не отходили от тех планов, которые у нас есть, и не терпели поражения. Поэтому я надеюсь. Я скажу так, это будут мягкие слова, что мы сможем пройти те 4 тысяч правок и сможем принять положительное решение", - сообщил Парубий.

По словам председателя ВР, проект нового избирательного кодекса стоит на повестке дня Верховной рады в следующие полгода.

"Парламент и в дальнейшем за те полгода будет работать и заниматься содержательными вещами. У нас на повестке дня есть и избирательный кодекс, и целый ряд важных законов... Я являюсь автором избирательного кодекса, который в первом чтении набрал 226 голосов. Это тоже моя большая амбиция. И я имею большие надежды, что мы сможем этот путь пройти", - добавил Парубий.

Напомним, комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности во время заседания 20 марта рассмотрел и не поддержал законопроект №9097 о введении дополнительного вида наказания - лишении права голоса на выборах 2019

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