Парубий будет находиться с рабочим визитом в Великобритании 12-15 июня

В частности, спикер ВР встретится с министром Вооруженных сил Великобритании

Глава украинского парламента Андрей Парубий 12-15 июня будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

"12-15 июня председатель Верховной рады А. Парубий будет находиться в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Во время визита состоятся встречи с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и с министром по делам Европы и Северной и Южной Америки сэром Аланом Данканом", - говорится в сообщении.

Кроме того, председатель ВР встретится со спикером Палаты общин британского парламента Дж. Беркоу, с главой комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании Томом Тагенхатом, со спикером Палаты лордов британского парламента Лордом Фоулером, с главой комитета по вопросам обороны Палаты общин британского парламента Дж. Льюисом и со спикером парламента Шотландии К. Макинтошем.

"Делегация Верховной рады Украины во главе с Парубием ознакомится с работой парламента Шотландии по связям с общественностью, посетит час вопросов к первому министру правительства Шотландии", - отметили в пресс-службе.

Напомним, до этого глава ВР Андрей Парубий находился с рабочим визитом во Франции.