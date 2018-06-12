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Парубій перебуватиме з робочим візитом у Великобританії 12-15 червня

НовиниПолітика    12.06.2018 - 12:30
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Зокрема, спікер ВР зустрінеться з міністром Збройних сил Британії

Голова українського парламенту Андрій Парубій 12-15 червня перебуватиме з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради України.

"12-15 червня Голова Верховної ради А. Парубій перебуватиме у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Під час візиту відбудуться зустрічі з міністром Збройних сил Великої Британії Марком Ланкастером та з міністром у справах Європи та Північної і Південної Америки сером Аланом Данканом", - сказано у повідомленні.

Крім того, голова ВР зустрінеться зі спікером Палати громад британського парламенту Дж. Беркоу, з головою комітету у закордонних справах Палати громад парламенту Британії Томом Тагенхатом, зі спікером Палати лордів британського парламенту Лордом Фоулером, з головою комітету з питань оборони Палати громад британського парламенту Дж.Льюісом та зі спікером парламенту Шотландії К. Макінтошем.

"Делегація Верховної ради України на чолі з Парубієм ознайомиться з роботою парламенту Шотландії щодо зв’язків із громадськістю, відвідає годину запитань до першого міністра уряду Шотландії", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, до цього голова ВР Андрій Парубій перебував з робочим візитом у Франції.

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Теги публікації: Андрій Парубій, Великобритания, визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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