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Партнеры стали лучше понимать наши потребности. Зеленский о поставках оружия

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 22:17
Партнеры стали лучше понимать наши потребности. Зеленский о поставках оружия Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к украинцам сделал заявление по поводу поставок оружия для украинской армии. По его словам, партнеры начали лучше понимать потребности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

Как подчеркнул президент, он вместе с дипломатами и другими представителями Украины делает "больше чем максимум", чтобы обеспечить поставки оружия для армии. Вся украинская власть круглосуточно работает над этим вопросом.

"Я очень рад с осторожным оптимизмом сказать, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам нужно и когда нам это нужно. Не через неделю или месяц, а немедленно", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в интервью телеканалу BFM TV Зеленский рассказал, что Украина ожидает поставок оружия от Франции.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины.

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