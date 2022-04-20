Партнери стали краще розуміти наші потреби. Зеленський про постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні до українців зробив заяву щодо постачання зброї для української армії . За його словами, партнери почали краще розуміти потреби України.

Як наголосив президент, він разом з дипломатами та іншими представниками України робить "більше ніж максимум", щоб забезпечити постачання зброї для армії. Вся українська влада цілодобово працює над цим питанням.

"Я дуже радий з обережним оптимізмом сказати, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам потрібно і коли саме нам це потрібно. Не через тиждень чи місяць, а негайно", - сказав Зеленський.