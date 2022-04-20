ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Партнери стали краще розуміти наші потреби. Зеленський про постачання зброї

Новость на русском →
Київ, Середа 20 квітня 2022 22:17
Партнери стали краще розуміти наші потреби. Зеленський про постачання зброї Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні до українців зробив заяву щодо постачання зброї для української армії. За його словами, партнери почали краще розуміти потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

Як наголосив президент, він разом з дипломатами та іншими представниками України робить "більше ніж максимум", щоб забезпечити постачання зброї для армії. Вся українська влада цілодобово працює над цим питанням.

"Я дуже радий з обережним оптимізмом сказати, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам потрібно і коли саме нам це потрібно. Не через тиждень чи місяць, а негайно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в інтерв'ю телеканалу BFM TV Зеленський розповів, що Україна очікує поставок зброї від Франції.

Крім того, сьогодні стало відомо, що у Європу прибули перші американські гаубиці для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати